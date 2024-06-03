「明星屋苑」再錄蝕讓　西貢傲瀧三房套1180萬沽　7年蝕360萬

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，新近再錄蝕讓個案，屋苑一伙三房戶以1,180萬元沽出，較7年前買入價帳面蝕讓360萬元，或貶值約23%。



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，成交單位為西貢清水灣傲瀧19座中層D室，實用面積903平方呎，屬三房一套連兩廳間隔，外望內園景。原業主早前叫價1,270萬元，因應市況，最終減價90萬元， 新近以1,180萬元成交，減幅達7.1%，實用面積呎價13,068元，屬近來新低價成交。

原業主於2017年9月以1,540萬元購入上址，持貨7年至今沽售，帳面勁蝕360萬元，單位期內跌價逾23%。

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。