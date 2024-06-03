樓花按揭宗數大增五成半　19個月新高　現樓按揭宗數跌近一成半

市場購買力聚焦新盤市場，令到新盤樓花按揭宗數大增。 根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，5月的樓花按揭宗數為289宗，較四月份的186宗增加103宗(55.4%)，連升2個月，創19個月新高。



經絡按揭再指，2024年五月份現樓按揭宗數為3,571宗，較四月份的4,166宗減少595宗(14.3%)，創5個月新低。對比去年同期，2024年五月份現樓按揭宗數比2023年同期7,805宗減少4,234宗(54.3%)；樓花按揭宗數比2023年同期116宗大增173宗(149.1%)。

以首5個月比較，今年首5個月現樓按揭宗數錄得19,587宗，對比去年同期的32,045宗下跌12,458宗或38.9%，創自2001年有紀錄以來的首5個月新低。今年首5個月花按揭宗數則為849宗，對比去年同期的556宗增加293宗或52.7%。

新地天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST項目。

曹德明︰買家選用即供比例增加

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓花按揭大增5成半，主要受YOHO WEST上會所帶動。而政府全面撤辣後，市場聚焦新盤，而新盤買家選用即供比例有顯著增加，料按揭數字將於年內陸續反映。

再指，近月個別大型銀行對按揭業務取態保守，並陸續削減按揭回贈，使四大銀行市佔率顯著回落，現時仍有小部份中小型銀行為爭取按揭業務，推出各項優惠吸引特定優質或大碼客戶，部份客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭。