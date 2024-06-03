沙田瓏珀山第2期再售出5伙　兩日連沽15伙　套現逾2.9億

新地（0016）旗下沙田豪宅項目瓏珀山第2期日前重啟銷售，於上周四（30日）招標沽出10伙單位，而項目於上周五（31日）再錄5宗成交，兩日套現逾2.9億元。



項目時隔1年半後重啟銷售，瓏珀山於上周五連沽5伙，單位實用面積由986平方呎至1,387平方呎，成交價由1,666.2萬元至2,293.4萬元，呎價由15,869至17,865元。

當中，最高成交單位為第1座8樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,387平方呎，以2,293.4萬元售出，呎價約16,535元。

沙田豪宅瓏珀山。

上周四連沽10伙

上周四連沽10伙，位於第1座A室及C室，以及第2座C室及E室，實用面積986至1,387平方呎，均為三房及四房戶型。成交價由1,598.9萬至2,555.1萬元，成交呎價16,216至18,422元。

當中最貴一伙為1座17樓C室，屬四房雙套間隔，實用面積1,387平方呎，成交價2,555.1萬元，成交呎價18,422元。

較第一期呎價低至少8% 雷霆：坐向、景觀有別 不能直接比較

資料顯示，項目第一期對上一批成交於2022年初沽出，單位以三房為主，成交呎價由20,011元起，反映事隔兩年後，最新單位成交呎價較第一期低約至少8%。

新地副董事總經理雷霆表示，招標反應理想，雖然最新成交價較第一期有所折讓，但因坐向及景觀有分別，所以不能直接與第一期售價比較。