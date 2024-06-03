美孚新邨一房400萬沽、呎價僅8565元　長情老業主持貨25年賺三球

樓市在撤辣後有所改善，不過成交價未有明顯回升。荔枝角藍籌屋苑美孚新邨一伙一房戶以400萬元沽出，呎價僅8,565元。



中原分區營業經理馮健平表示，上述成交為美孚新邨1期百老匯街15號低層D室，實用面積467平方呎，採一房間隔，望西南內園景，近日獲兩組買家洽購，最終以400萬元易手，折合實用呎價8,565元。

↓↓美孚新邨1期百老匯街15號低層D室↓↓

上述單位成交價較市場略低，主要由於單位處於極低層，加上由年老業主賣樓，所以成交價也較平。據了解，原業主早於1999年6月以120萬元購入單位，持貨25年，現沽貨賬面大幅獲利280萬元離場，單位升值.3倍。

1999年買入價120萬

至於新買家為外區上車客，鍾情屋苑交通網絡及購物均十分方便，議價後感吸引即決定入市作新居。