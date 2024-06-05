西營盤瑧璈兩房戶　減價一成888萬沽 業主持貨8年蝕6.4%｜多圖

西營盤入伙約7年的半新樓錄得蝕讓個案。西營盤瑧璈一伙兩房戶新近以888萬元沽出，呎價約18,197元。原業主持貨8年，帳面蝕讓61萬元離場，單位貶值6.4%。



中原地產分區營業經理簡英譓表示，是次成交為西營盤瑧璈低層A室單位，實用面積488平方呎，兩房間隔，向東北。原業主最初開價1,000萬元，經雙方議價約一成後成交。

↓↓西營盤瑧璈低層A室單位↓↓

樓齡新淨仍蝕讓

據了解，新買家為用家，心儀瑧璈樓齡新淨及位置便利，議價後以意頭價888萬元入手單位作自住。該樓盤上一宗相同實用面積單位成交記錄為半年前，涉及單位為瑧璈中層A室盤，於2023年12月22日以980萬元沽出，單位4年蝕讓35%離場。

至於，原業主則於2016年以949萬元買入單位，持貨8年，是次轉手蝕讓61萬元，單位貶值6.4%離場。