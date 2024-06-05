投資者「出租轉短炒」　250萬沽元朗國華大廈　不足3個月速賺4成

撤辣後樓市表現造好，元朗樓齡達53年的舊樓國華大廈錄得一宗短炒個案，有投資者見近期樓市好轉，轉駄將單位「轉租為賣」以250萬元沽出。值得留意，該名投資者原業主於今年3月底樓市撤辣後以180萬元入市，至今持貨不足3個月，轉手帳面賺70萬元離場，升值近四成。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗國華大廈高層E室，實用面積343平方呎，兩房間隔。據知，單位最初以260萬元叫價放盤，經雙方議價10萬元後，終以250萬元沽出。

見樓價谷底回升 決定「轉租為賣」止賺離場

王勤學續指，原業主於買入單位後最初打算用作收租，但見樓價最近谷底回升，決定「轉租為賣」沽貨止賺。

至於，原業主於於今年3月底以180萬元入市，當時造價創8年新低，持貨不足3個月轉手帳面賺70萬元，單位期內升值38.9%。