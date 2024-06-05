碧瑤灣特色戶淪「15按」銀主盤　開價2600萬　借爆財仔四按、五按

撰文：蔡偉南
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薄扶林老牌豪宅屋苑碧瑤灣新增一伙銀主盤，一伙低層連平台戶將於本月13日由盈置地產推出拍賣，開價2600萬元，較5月份在市場上放售價2,980萬元，低380萬元。

該銀主盤物業為薄扶林碧瑤灣33座低層連平台單位及車位，實用面積1,279平方呎，設平台1,650平方呎，採三房間隔，連車位開價2,600萬元，呎價約20,328元。

據了解，銀主在5月份於市場上放售該單位，當時叫價2,980萬元，反映最新拍賣開價低380萬元或12.8%。

↓↓薄扶林碧瑤灣33座低層連平台單位↓↓

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3年內瘋狂借財仔12次　涉三按、四按及五按

翻查資料，上述銀主單位業主為HONOR KENT DEVELOPMENT LIMITED，早於1997年買入，當年買入價為840萬元。

最勁單筆借3000萬

值得留意，連同1997年買入時承做的首按計算，該單位至今錄得至少15次按揭紀錄。在2019年9月至2022年11月大約三年期間，該單位曾多達12次向財務公司抵押貸款，涉及二按、三按、四按及五按，個別貸款金額高達60萬、80萬、600萬、1,750萬元、2,700萬，甚至最高的3,000萬元。

碧瑤灣。（資料圖片）
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