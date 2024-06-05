撤辣後內地客積極入市　4月份內地客一手金額佔比57% 超越港人

撤辣後至今已達3個月，本港樓市氣氛轉好，交投急升，無論本地人抑或內地人均積極投入樓市。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，撤辣後內地人於本港置業繳交的稅款與本地人一樣，內地人已無需再繳付買家印花稅及新住宅印花稅兩項辣稅，置業成本大幅降低，加上港樓對國內人士具4大吸引力，因此內地買家較本地人更積極入市，加上「新香港人」支持，帶動內地買家註冊量及金額佔比均顯著上升。



當中，新盤市場受到國內買家追捧，4月份內地買家佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊金額比率更是高達57.1%；比率超過5成，即意味著內地買家投放在本港樓市的一手金額再度超越港人。



4月份內地買家一手二手佔比高達29.2%

撤辣後，內地買家於本港物業市場比重全面上升。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年第一季內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一二手住宅註冊量比率攀升至約20.6%，季內金額佔比則達29.8%，齊創季度歷史新高。全面反映撤辣後市況的4月一二手住宅註冊量佔比更進一步攀升至約29.2%的高水平，註冊金額方面，4月內地買家的佔比更高達41.5%。

↓↓內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量額佔個人買家比率↓↓

內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於香港樓市一二手住宅註冊量額佔個人買家比率

內地買家在港置業佔比急增 4月份新盤金額佔比超五成

在住宅物業之中，新盤較受國內買家追捧。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年第一季內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量比率攀升至約37.2%，創逾12年的季度新高，而全面反映撤辣後市況的4月一手註冊量佔比更進一步攀升至約44.2%的高水平。

內地買家一向鍾情本港豪宅，帶動內地買家一手私宅註冊金額佔比較宗數佔比更高。首季內地買家於一手私宅註冊金額佔比升至約49.5%，與一手註冊量佔比同創逾12年季度新高。而全面反映撤辣後市況的4月份一手金額佔比更攀升至約57.1%，不但超越本地人，而且較11年第三季約54.6%更高。

↓↓內地買家於香港樓市一手私宅註冊量額佔個人買家比率↓↓

內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於香港樓市一手私宅註冊量額佔個人買家比率

內地買家鍾情新發展區。若以4月份內地買家一手私宅註冊量佔比並按地區劃分計算，啟德區內地買家佔該區已知個人買家的比率高達77.6%，黃竹坑/深灣佔比亦達58.7%，皆高於整體大市錄得的約44.2%佔比。

內地買家在港同樣積極投入二手樓市

除一手物業外，亦有不少內地買家選購本港二手住宅物業。根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年第一季內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市二手住宅註冊量比率亦已升至約14.8%，而二手住宅註冊金額佔比亦達19.9%，齊創逾14年的季度紀錄新高。

全面反映撤辣後市況的4月份註冊個案，內地買家的二手住宅註冊量比率進一步攀升至約20.3%。由於二手豪宅與一手豪宅同樣受內地買家追捧，因此4月份內地買家二手住宅註冊金額佔比升至約26.3%，亦明顯較宗數更高。

↓↓內地買家於香港樓市二手住宅註冊量額佔個人買家比率↓↓

內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於香港樓市二手住宅註冊量額佔個人買家比率

至於內地買家喜好二手地區同樣與新盤市場一樣，鍾情新發展區。以4月份內地買家二手住宅註冊量佔比並按地區劃分計算，啟德區內地買家佔該區已知個人買家的比率雖然未及一手，但佔比仍錄約60.7%；此外，毗鄰高鐵站的九龍站，以及與九龍站僅一站之隔的奧運站，4月份區內二手住宅註冊量佔比均錄50%。相比起二手大市約2成，上述地區佔比無疑遠高大市水平。

內地人來港買樓所需稅款與本地人睇齊

布少明認為，撤辣後內地買家積極入市，主要是受4大因素推動，其中港樓更具有高度的保值避險作用，磚頭文化深入民心。恒生指數一度較高位大跌逾五成，港樓價的跌幅相對輕微，隨著息口極可能於年內回調，未來樓價或現上升空間，故吸引國內人入市。

此外，雖然國內的購房限制一再放寬，但是撤辣後，香港房策仍為全中國置業限制最寬鬆的地區。內地人來港買樓所需繳納的稅款已基本與本地人睇齊，而且買賣皆沒有其他稅務條款限制，對國內人士極具吸引力。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

租金上升創4年新高 吸引內地投資者入市

租金上升，除了吸引本地投資客外，同時亦吸引內地投資者入市。4月份美聯「租金走勢圖」以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.94元，按月升約0.31%，連升2個月，並創自2020年1月後的51個月(即逾4年)新高。隨著租務旺季重臨，部份內地生提前來港租樓，加上外來專才持續來港，相信第二季租金有力續升，因而吸引不少投資客入市放租。

專才來港定居帶來置業需求。根據政府最新公佈資料，截至今年4月底，「高才通」及其他人才計劃已錄得約29萬宗申請，當中近18萬宗獲批，更多達逾12萬人已來港。隨著大量專才相繼來港工作，帶來新居住需求，不少去年已來港的「專才」，陸續租約期滿，有見撤辣後置業成本大幅下降，因而紛紛轉租為買。