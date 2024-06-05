長實屯門飛揚連撻23伙　眾買家輸1212萬訂　發展商即劈價周日重售

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第1期最新連錄23伙撻訂，成交額近1.29億元，料眾買家遭殺訂逾1,212萬元。發展商亦即日落實銷售安排於本周日（6月9日）以現樓形式發售28伙單位，當中亦包括今次撻訂的23伙。



該23伙撻訂單位，涉資近1.29億元。單位成交價介乎383.7萬元至848.8萬元。當中有19個買家於2022年7月至8月期間，餘下5個買家亦各於2023年3月至5月期間入市。該批買家於6月5日正式終止交易，各自遭沒5至10%訂金，合共約1,212.962萬元。

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚。

連天台買家撻訂輸逾84萬

當中，撻訂最甘一宗為飛揚第1期第2座22樓A室，實用面積483平方呎，連393平方呎天台，屬兩房間隔，於2022年7月以848.8萬元入市，於6月5日亦終止交易，損失84.88萬元訂金。

個別撻訂單位大幅劈價三成

值得留意的是，展商亦即日落實銷售安排於本周日（6月9日）以現樓形式發售28伙單位，當中亦包括今次撻訂的23伙。當中，有個別撻訂單位大幅調整售價，涉及為2座21樓F室，實用面積263平方呎，一房間隔。由原本價單定價541.3萬元，大幅劈價150萬元至391.3萬元，減幅約28%。