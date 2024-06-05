福建豪門聯姻　特步小公主嫁七匹狼少爺　去年一炮過七千萬買天璽

內地體育品牌「特步」創辦人丁水波27歲二女、特步小公主丁佳敏，近日與服裝品牌「七匹狼」創辦人周少雄28歲二兒子周力源結婚。這場豪門婚宴在內地網上廣傳，場面盛大，據知當日宴請逾千人，更有不少達官貴人出席，當中包括已故賭王四房公子何猷君與超模太太奚夢瑤、孻女何超欣。



福建這樁豪門企業聯姻突然登上微博熱搜。故事主角是體育用品企業特步小公主丁佳敏和七匹狼少爺周力源。網民除了驚嘆企業「強強聯合」外，也有針對婚姻「門當戶對」的討論。據悉，婚禮在廈門國際會議中心酒店「廈門廳」舉辦。

丁佳敏是內地運動品牌特步主席兼行政總裁丁水波的二女。事實上，丁水波一家十分鐘情在港買樓，但最大一筆由「小公主」於去年出手。丁佳敏去年3月以7520萬元，向新地（0016）購買了尖沙咀九龍站柯士甸道西1號天璽20座海鑽璽第2區中層B室，資料顯示, 丁佳敏不用按揭，以一筆過支付樓款。另外她於未撤辣前繳交該樓價最低的印花稅款，即樓價4.25%的319.6萬元，證明「小公主」已有香港永居身份。

丁佳敏去年3月一炮過以7,520萬元購買九龍站天璽一伙單位。

丁佳敏的父母丁水波及丁明芳早已到港投資樓市，亦特別鐘情紅磡海逸豪園，今年一月, 其父母以1,920萬元沽出紅磡海逸豪園三房，單位雖較同類賣平360萬元，但帳面仍大賺逾1,300萬元離場。

該單位為紅磡海逸豪園4期17座低層C室，實用面積約1,101平方呎，屬三房套間隔，外望啟德郵輪碼頭海景。據知。單位最初以2,100萬元叫價放盤，經雙方議價後最終以1,920萬元沽出，呎價約17,439元。單位於2003年以約609.6萬元買入單位，持貨21年，是次轉手帳面獲利約1,310萬元，單位期內升值約2.1倍。資料顯示,丁母丁明芳仍持有海逸豪園 17座一個低層單位。

丁明芳早於2000年己開始投資黃埔花園2期錦桃苑,以208萬購入一單位, 及後於2017年以650多萬元售出, 獲利400多萬元