NOVO LAND 3B期示位曝光　主打北歐風格、廚櫃設收納式摺疊餐桌

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 3B期銷售再有新進展，項目新近開放4個示範單位予傳媒參觀，包括一伙一房及一伙兩房清水單位，另設一伙兩房及一伙三房連裝修無改動單位。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND 3B期繼續沿用北歐設計風格，相信能吸引更多準買家。



收納式摺疊餐桌 空間利用充分

當中兩伙無改動清水房分別參照Fiskars第1座18樓B室一房戶，以及Fisarks第1座18樓H室兩房戶而搭建，兩伙均為開放式廚房，廚櫃內設收納式摺疊餐桌，住戶拉出餐桌並放置椅子後，即化身用餐區，節省空間。且兩單位的客飯廳均與露台相接，主人睡房備玻璃趟門連接浴室，靈活變成套房，空間感十足。

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓B室↓↓

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↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓H室↓↓

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空間闊落高雅與自然溫馨交織

當中三房連裝修無改動單位以Fiskars第2A座18樓A1單位為藍本搭建，實用面積697平方呎，包含連客飯廳的23平方呎露台，及連接主人睡房的18平方呎工作平台。設長方形布局的獨立梗廚，並且家電齊備，均為嵌入式設計，節省空間及增添美感。整體上單位空間闊落，適合大家庭入住。

客飯廳採用北歐白色大理石紋配搭立體陶瓷磚為牆身，地板採用淺藍與米白啡色拼接的北歐復古馬賽克地磚，風格高雅。睡房採用自然溫馨風格，睡房1以珊瑚粉為主調，睡房2以奶油色為主調，主人房則以暖木色為主調。

↓↓NOVOLAND 3B期 2A座 18樓A1室↓↓

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北歐復古磚紅風格 特設兒童房

另一伙連裝修無改動單位，參照Fiskars第1座18樓C單位為藍本搭建，屬兩房間隔戶型，整體風格為北歐復古磚紅。全屋以原木裝飾為主調，配以磚紅色點綴，設木質傢具及具藝術感的配飾擺設。廚房為開放式L型設計，設紅白兩色廚櫃，色彩對比強烈。

兩睡房同一座向，值得留意的是，其一睡房是兒童房，配以白色綿羊圖案牆紙，為設計師滿足家庭客特設。

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓C室↓↓

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設769伙主打兩房單位

NOVO LAND 3B期兩座提供769個住宅單位，當中360伙為兩房單位，佔約47%。