銀主轉場兼減價32萬　NOVO LAND兩房528萬重推　較買入價平兩成

屯門NOVO LAND第1A期早前有一伙兩房業主在入手短短約一年半，被銀行要求提早償還欠款（Call Loan）淪為銀主盤。銀主新近再減價32萬元重推，最新一次拍賣價較當年買入價平兩成。



涉及單位為NOVO LAND 1A期1座高層P室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔。據了解，上述銀主盤目前由一間本地小型銀行以銀主身份接管，並以645萬元叫價放售。惟銀主早前減價85萬元，並於昨日（2月1日）在拍賣行以560萬元開拍。

↓↓NOVO LAND 1A期1座高層P室↓↓

銀主轉場兼減價吸客 較買入價平兩成

不過，單位早前於拍賣會「食白果」未能成功沽出，於是銀主決定轉場兼減價32萬元，落實於下周三（2月7日）以528萬元重新推拍。據成交紀錄冊顯示，該單位於2022年8月以657.53萬元沽出，最新一次拍賣價較買入價低約130萬元或約20%。

未能償還欠款淪為銀主盤

至於，上述被接管單位的業主早前於社交平台上「求助」指，遭銀行要求提早償還欠款（Call Loan）。據當時人於社交平台上表示，遭承造樓宇按揭的銀行要求於30日內償還約509.4萬元或逾77%的按揭貸款，以及逾萬元利息。估計該業主因未能償還欠款，單位最終淪為銀主盤。