內房龍光5.1億沽西貢超級豪宅AIR HOUSE　外望滘西洲海景｜多圖

樓市撤辣後，本地超級豪宅買賣個案明顯增加，更吸引內地豪客入市。市場消息指出，由龍光集團（3380）或相關公司及人士持有的西貢清水灣道超級豪宅AIR HOUSE，新近以5.138億元沽出予內地客，成交呎價約55,642元，呎價逼近西貢區內住宅高位紀錄。



上述成交的超級豪宅為西貢清水灣道232號AIR HOUSE，為一幢於1988年入伙的獨立豪宅洋房，實用面積9,234平方呎，同時設私人花園及20米長泳池，總樓面面積約1.67萬平方呎。該超級豪宅擁有獨立地段、私家路及私家入口，據了解，連同政府短期租約地皮佔地近8萬平方呎。

洋房實用面積9234呎 呎價5.56萬

據了解，該超級洋房在2022年全面翻新及進行加固工程，主樓樓高兩層，而副樓則設有保安室及職員宿舍。室內則設有中西式廚房、正廳、偏廳。洋房可望白沙灣至滘西洲高爾夫球場。

據過往西貢區內豪宅成交，過往區內呎價最貴為香港興業（00480）旗下西貢甲邊朗洋房，面積3,731平方呎，屬4套房設計，另有約1.43萬平方呎戶外花園及面積3,500平方呎天台。該洋房於2018年以2.1億元沽出，成交呎價逾5.6萬元。

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2001年買入價9000萬 升值4.238億

翻查過往資料，上述超級豪宅業主為UNION BROTHERS LTD.，為一家英屬維京群島（BVI）公司，於2001年以9,000萬元買入，以此計算，物業在過去23年帳面升值約4.7倍或4.238億元。

三年前抵押貨款、借款人為龍光集團

另有資料顯示，UNION BROTHERS LTD.為龍光集團（3380）旗下附屬公司。而上述超級豪宅在2021年12月曾向東亞銀行抵押貸款，貸款文件顯示借款人為龍光集團有限公司（LOGAN GROUP COMPANY LIMITED）。意味上述超級豪宅洋房業主為龍光集團或相關公司及人士。

至於洋房新買家為保發國際有限公司MOST RICH INTERNATIONAL LIMITED，其公司董事姓賀，英文名字為國語拼音，料為內地客。