尖沙咀蚊型舖成逆市奇葩　舖市回落無阻賺錢　4年升值10%離場

樓市、舖市近年皆從高位回落，部分近年入市買家都要「損手」離場。但市場新錄一宗舖位高峰期接貨，事隔4年仍然升值10%離場成交，尖沙咀一個實用面積僅85平方呎蚊型地舖成為逆市奇葩。



成交舖位為尖沙咀漆咸道 81號南海大廈地下E舖，建築面積約150平方呎，實用面積僅85平方呎，屬蚊型舖，舖位新近以738萬元連租約沽出，以建築面積計，成交呎價約4.92萬元，而實用面積計更高達約8.68萬元。

2020年買入價672萬

據了解，原業主於2020年以672萬元買入，持貨4年帳面賺66萬元離場，舖位期內升值9.8%。新買家為內地投資客。

咖啡店月租2.45萬 回報近4厘

舖位目前由MOOD Coffee咖啡店以每月24,500元租用，惟其租用期只到2024年2月，仍未續租。如以最新成交價作計算，新買家料可享租金回報3.98厘。舖位再對上一手租客為卓倫地產，該地產代理由2018年租用上述舖位至2020年遷出。

舖位未曾錄「損手」離場

值得留意的是，該舖於2018年曾由資深投資者劉滿枝以650萬元買入。劉滿枝其後在2020年以672萬元沽出，輕微賺22萬元離場。

盛滙李根興指出，尖沙咀較少有面積極細的舖位買賣。而是次成交在舖市高峰期接貨，仍可以錄賺幅主要有三個原因，分別為成交銀碼較細，比較容易沽貨；第二舖位處於核心商業區；最後目前較多內地投資者鍾情尖沙咀舖位。