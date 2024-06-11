NOVOLAND 3B期首批154伙　最平3球有找　均價1.16萬較前4期低一成

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（11日）公布首張價單，涉及154伙，折實平均呎價11,598元。是次開價水平均低於過去4期（第1A、1B期、2A、2B期），回落約12%至17%。



新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單提供154伙，包括開放式至三間隔。當中開放式佔10伙、一房佔10伙、 兩房佔114伙、三房佔20伙。實用面積由252至543平方呎，首批單位的價單定價351.5萬至745.9萬元，價單呎價由13,034元至14,459元。

首批折實呎價11,079元至12,290元

以最高折扣15%計，折實售價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11,079元至12,290元。整批單位市值逾9億元。

陳漢麟又表示，項目明日對外開放示範單位，下周正接受認購登記，將視乎收票情況決定加推。

開放式戶折實價297.88萬、呎價不足1.2萬

該盤入場單位為Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252平方呎，屬開放式戶，折實售價298.77萬元，呎價11,856元。

其他戶型方面，一房戶最平為Fiskars第2A座3樓F室，實用面積303平方呎，折實售價365.67萬元，呎價12,068元。兩房戶為Fiskars第2B座3樓F室，實用面積416平方呎，折實售價480.67萬元，呎價11,555元。

三房折實最平608萬起

三房入場單位為Fiskars第2A座3樓H室，實用面積543平方呎，折實售價608.51萬元，呎價11,206元。

NOVO LAND第2A期186伙 折實均價13,598元

參考NOVO LAND第1A期，2022年7月公布首批165伙價單，折實均價13,188元，開放式單位折實售329.7萬元；另第1B期2022年8月推首批160伙，折實均價為13,998元，開放式單位折實售341.27萬元。

至於，第2A期2023年5月推首批186伙，折實均價為13,598元，開放式單位折實售334.73萬元；第2B期2023年2月推首批146伙，折實均價為13,288元，一房單位折實售425.51萬元。