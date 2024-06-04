屯門NOVOLAND會所曝光　佔地40萬呎　3B期48小時內上樓書︱直擊

近月樓市狀況有所改善，發展商加快推盤。新地屯門兆康NOVOLAND 3B期將於短期內推出。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將推售3B期，預告於48小時內出上載樓書，最快下周開價，涵蓋不少於兩成單位，並且儘量涵蓋多款戶型給公眾選擇。



3B期最快下周開價

另外，陳漢麟又表示，該盤將於周內開放示範單位給傳媒參觀，當中包括兩房單位，同時於開價後視乎情況決定對外開放示範單位時間表，以及於收飛後視乎情況決定推售時間。

↓↓NOVOLAND會所↓↓

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會所NOVO Resorts設緩跑徑、散步徑

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，項目會所NOVO Resorts連公用花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎，當中包括25米長游泳池、休閒雅座、設緩跑徑及散步徑、設桌球室、瑜伽房及多用途宴會廳等。

會所健身室開月費收費350元

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，今期會所健身室開放時間為早上8時至晚上10時，設有108件健身器材，亦會定期舉辦室內三項鐵人賽，為鼓勵住戶使用會所設施勝出者可獲會所優惠券。同時亦設有不同收費，住戶單次使用收費30元、訪客單次使用收費60元，月費則收費350元。