炒家288萬買元朗舊樓兩房、呎價7700元　原業主買入竟唔使10萬！

撤辣後樓市氣氛回升，部分買家睇好細價樓潛力入市。元朗好利洋樓一伙兩房單位最新以288萬元沽出，呎價約7,784元。原業主為長情業主，於46年前僅以9.8萬元買入單位，是次沽貨帳面勁升28倍。



美聯物業助理聯席董事鄧涇渭表示，該單位為元朗好利洋樓中層E室，實用面積約370平方呎，兩房間隔。單位最初叫價350萬元放盤，其後獲區内租客洽詢，據悉新買家因睇好細價樓易炒，搏之後有升值空間，故議價以288萬元成交，折合呎價約7,784元。

較半年前同類單位平逾一成

資料顯示，對上一宗同類型單位於去年8月成交，單位為4樓B室，面積間隔相同，當時成交價為330萬元，呎價約8,919元。即是次成交價較半年多前的同類單位低出約12.7%

原業主於1978年以約9.8萬元購入單位，持貨46年，帳面升值約278.2萬元或逾28倍。