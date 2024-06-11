住宅租金創新高　外籍客「租轉買」　斥788萬購東涌昇薈兩房

暑假現內地生租樓潮，住宅租金指數進一步攀升並接近五年新高，部份租戶見住宅租金持續上漲，隨即轉租為買。東涌昇薈新近錄得「租轉買」個案，一伙中層兩房戶獲區內外籍租客以788萬元買入，成交呎價約11,036元。



利嘉閣地產分行經理劉景駿表示，該單位為東涌昇薈3座中層C室，實用面積約714平方呎，採兩房加儲物房間隔，開揚景致。

↓↓東涌昇薈3座中層C室↓↓

東涌昇薈3座中層C室。（代理相片）

租金持續上升故租轉買

據瞭解，買家為區內外籍租客，過去因非香港永久性居民身份而未考慮買樓。但今年二月底樓市全面撤辣，認為置業成本大幅降低，再加上樓價回落，而租金持續上升，故選擇轉租為買。於睇樓後與業主進行洽購，業主原以820萬元放盤，議價後788萬元成交，實用呎價約11,036元。

至於，原業主在2013年以約537萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利約251萬元離場，升值逾46.7%。

東涌昇薈。（資料圖片）

四月份私樓租金指數創新高

據差估署最新資料，2024年4月份私樓租金指數報186.9點，較3月的185.2點，按月上升約0.92%，創新高。而對比歷史高位，即2019年8月份的200.1點，相差約6.6%。