浸會醫院增持九龍塘建新中心舖位　3600萬買四相連舖

九龍塘建新中心再錄成交，成交舖位為地下四個相連舖位，實用面積約2,005平方呎，成交呎價為1.8萬元。據了解，新買家為浸會醫院，是次成交為浸會醫院去年9月向美聯買入舖位後，短時間內第二宗增持建生中心成交個案。



成交舖位為建新中心LG層1至4層舖位，建築面積約3,069平方呎，實用面積為2,005平方呎。原業主近年以4,800萬元放盤，惟舖市道回落，於今年4月再以4,000萬元放售，最終獲買家洽詢，新近以3,600萬元沽出，減價幅度為1,200萬元或25%求沽，呎價約1.8萬元。

2017年買入價3000萬 升值兩成

舖位目前由一間日式餐廳租用，租金水平約10萬元，料新買家可享租金回報3.3厘。

原業主於2017年以3,000萬元買入上述四個舖位，以是次成交計，原業主持貨7年帳面賺600萬元離場，舖位期內升值兩成。

建新中心。（資料圖片）

鍾情建新中心 斥3.3億元增持物業

據了解，浸會醫院一直鍾情建新中心，20年來一直增持該中心物業，目前已累計以3.3億元購入中心大部分業權。

浸會醫院最早買入該中心物業紀錄可追溯到2001年，當時以6,650萬元買入建新中心2樓及3樓寫字樓，其後不斷增持中心物業。

浸會醫院去年9月曾向美聯買入地舖。

去年9月曾向美聯買入地舖

最近一次成交為去年9月曾向美聯（1200）買入建生中心低層地下6號舖位，成交價為550萬元，呎價1.22萬元。估計浸會醫院至少持有該中心7成業權，包括1至3樓寫字樓、LG及B1層大部分舖位、以及L2層的逾10個車位等。

建新中心位於聯合道320號，鄰近浸會大學和浸信會醫院，於1981年落成，樓高7層，屬於九龍塘第一個商場。