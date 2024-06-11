NOVO LAND第3B期低價開盤　最高可借樓價125%！小心留意利率倍升

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（11日）公布首張價單，涉及154伙，折實平均呎價11,598元。是次開價水平均低於過去4期（第1A、1B期、2A、2B期）的首批折實均價約1.31萬至1.39萬元，回落約12%至17%。



值得留意，據新價單條款，發展商為買家提供「King's Key S+ 125」樓按貸款，最高可借現有物業125%樓價，不過買家需要把現有自住物業及新買的樓盤單位，一併抵押予發展商旗下財務公司。首三年利率為3.68%，不過其後兩年將會急升至7%的高水平。



現有物業必須為近親持有

據價單資料，採用「King's Key S+ 125」樓按貸款，必須以該項目住宅物業之第一法定按揭，以及一個(或以上)香港住宅物業(現有物業)之第一法定按揭作為抵押。

業權良好、沒出租、沒其他按揭或產權負擔

而該現有物業的註冊業主必須為買方或買方的近親，該物業業權必須業權良好、沒有出租、也沒有銀行按揭以外的其他按揭或產權負擔。

設特別樓按貸款，最多可借樓價125％

借盡樓價125%現有物業需為新地1990年後發展項目

要借盡樓價125%，新買家用作抵押的現有物業必須為新地於1990年或以後落成之發展項目。

3年後延續貸款 利率升至7%

上述「King's Key S+ 125」樓按貸款，利率為3.68%，期限最長為36個月，即為期三年。若果在三年後買家有意「延續貸款」，其利率將會升至7%，延續貸款年期最長為24個月。而每月供款相當於樓價1%，先用於支付利息，餘款用於償還樓價貸款，同時於於到期日，全數償還延續貸款餘款及利息。