樓市牛皮卻仍健康可靠 樂觀長遠投資仍勝算高！｜汪敦敬
撰文：汪敦敬
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簡單列舉3個最近賺錢獲利的樓市成交個案：第1個，荃灣萬景峯移民盤以880萬元沽出，原業主2012年底以626.8萬元買入單位，至今帳面賺逾250萬元；第2個，元朗YOHO Town兩房單位以560萬元沽出，原業主於2003年以118.5萬元一手買入單位，21年間大幅升值441.5萬元或3.7倍；第3個，將軍澳新都城3房單位以698萬元沽出，原業主2018年7月650萬元入市，帳面賺48萬元，升值7.4%。
樓市處「牛皮狀態」
樓市仍然是筆者最重視的賺錢工具，所謂升跌其實對比其他投資項目仍然是穩陣得多，不少區域樓價可能跌了約兩成，但是亦有很多投資項目的上落比這個幅度更大。最近樓市在「牛皮狀態」，或者可以說在樓花促銷之下輾轉向下，但是相對幅度仍然很小，最近一期的中原指數，看到其實八大指數中只是有3個是下跌，但只屬微跌，新界西則是上升的，而且按周上升1.39%，即是說市場並不是一沉不起。
租金拾級而上 「賺不到價，也賺得到租」
看回租賃指數，無論官方的差估署指數、中原指數或祥益指數，我們發現一個很奇妙的現象，租金是拾級而上，即是說賺不到價，也賺得到租。
筆者最近去了加拿大探親，驚嘆加拿大在人口增加之下，住宅租金上升再引起買價上升，人口強導致購買力自然強，這個啟示筆者認為很重要的，因為大城市只要其大都會的特性仍在，市場仍然充滿衝擊和起動的生氣，不要被悲觀主宰我們的生命。
【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬
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