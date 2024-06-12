宏安共居公寓「日新舍啟德」月租5800元起　總投資額22億｜多圖

宏安地產（1243）旗下新蒲崗共居公寓項目「日新舍啟德」正式開放招租，項目戶型包括單人房至四人房，最低每月租金5,800元起。入住條件為現職大專院校學生及教職員，或從大專院校畢業2年内的人士，預計第一批租戶將於8月16日正式入住。



項目提供720個單位，共約1,450個宿位。單位實用面積由230至480平方呎，戶型包括單人房至四人房，主打二人房。入住條件為現職大專院校學生及教職員，或從大專院校畢業2年内的人士。宿位租約為1年，租金按一年或半年繳，若一次性繳付一年租金可享95折優惠。

扣除優惠後最平三人房月租5,800元起，兩人房6,900元起，四人房月租7,300元起，單人房則為15,500元起。

↓↓日新舍啟德自修室及公共空間↓↓

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8成租客為內地生

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，項目已正式開放招租，預計第一批住戶將於8月16日入住。目前招租率理想，當中有8成為內地學生，其餘2成來自東南亞國家。項目亦會考慮與本地大專院校合作，現處於洽淡中的階段。

宏安CEO鄧灝康：翻新耗資過億 總投資額則逾22億

鄧透露，項目的翻新耗資過億元，總投資額則超過22億元。他認為以集團現時旗下多種資產的投資而言，學生宿舍的需求最旺盛，加上配合政府的專才政策，相信未來會有更多資金湧入市場，資產價格將會上升。

另外，香港作為熱門的求學城市，但目前國際學生宿舍資源短缺，他有信心學生宿舍將為地產業界下一個焦點。

↓↓日新舍啟德運動設施↓↓

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前身為九龍貝爾特酒店

項目前身為新世界發展（0017）旗下的新蒲崗九龍貝爾特酒店，設有695間客房，在2013年8月開業，為啟德地段首家國際級品牌酒店。酒店其後於2022年獲宏安地產（1243）夥拍美國私募基金Angelo Gordon（AG）以20億港元收購，以成交額計，每間客房作價290萬元。

宏安年內推3個港島全新盤

至於集團旗下的新盤項目方面，宏安地產執行董事程德韻表示，集團於撤辣後的銷情理想，黃大仙薈鳴累計售出144伙單位，套現約7億元；而大角咀Larchwood則售出112伙單位。

集團預計年內將推出3個港島區全新住宅項目，包括鰂魚涌芬尼街及炮台山英皇道項目 ，分別提供約100及250伙單位。而鴨脷洲惠風街項目則會以現樓形式推出，提供100伙以內單位。