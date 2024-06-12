本地黃氏家族何文田「隆敍」提供45伙　最細兩房平台戶680呎

本地黃氏家族發展、位於何文田太子道西296號的新盤隆敍今日（12日）突擊上載樓書。項目提供45伙，當中標準樓層一梯3至4伙，設兩部升降機。最細一伙屬兩房連平台特色戶，實用面積680平方呎。



項目為一座18層高住宅大廈，提供45伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積680至2,296平方呎。當中有9伙屬連平台特色戶，各連61至411平方呎平台。至於15及16樓則各設2伙複式戶。

當中標準樓層一梯3至4伙，設兩部升降機。

最細兩房680呎 屬連平台特色戶

當中，最細單位為2樓B室，單位實用面積680平方呎，屬兩房套間隔，外連61平方呎平台。最大單位為15樓及16樓B室，單位實用面積2296平方呎，為三房套複式單位，單位設有374私人平台，以及47平方呎露台，單位內置樓梯上落。

黃氏家族2016年12月5.16億元買入

翻查資料顯示，項目前身為一幢三層高舊樓，於2016年12月獲本地黃氏家族或相關人士以5.16億元買入，每平方呎樓面地價約8,367元。項目於2021年11月份以4.8822億完成補地價，以可建總樓面面積約6.17萬平方呎計，每呎樓面地價約7,917元。