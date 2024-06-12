堅尼地城「吉喆」首賣81伙　即日沽41伙　標售2伙吸金5600萬

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，今日（12日）展開首輪銷售，當中以價單形式賣78伙，另外即日招標3伙。



【22：37】吉喆 首天累沽41伙

【19：14】大手客擲3,000萬連購2伙兩房戶

項目錄得約5組大手客，當中有大手客斥約3,000萬元連購2伙兩房戶。

【17：30】美聯布少明：投資客佔5成、比例較一般新盤略高

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，「吉喆」為短期樓花，故吸引不少用家及長線投資客垂青。在客源中，港島區客人佔約7成，九龍及新界區客人分別佔約2成及1成。而投資客比例亦較一般新盤略高，約佔5成。預計項目落成後呎租可約達80元水平，租金回報率約4厘。

另外，踏入6月份有多個新盤應市推售，估計全月一手交投有望錄得約1,500宗，成交保持活躍。二手市場則在新盤搶佔購買力影響下，全月交投則有望錄得約3,000宗的水平。

【16：00】 逾50名準買家及代理排隊

現場所見，約有逾50名準買家及代理於售樓廠外排隊。

【15 ：37】吉喆即日招標沽2伙吸金逾5600萬

項目即日招標沽2伙，吸金逾5,600萬元，同屬三房間隔。成交單位屬高層A室及B室，實用面積分別為1,012及821平方呎，成交價3,196萬元及2,458.6萬元，呎價31,581元及29,946元．

全盤提供173伙 標準戶型一梯10伙

項目全盤提供173伙單位，標準戶型一梯10伙，共用三部升降機。單位實用面積由206至1,012平方呎；當中開放式單位佔90伙，實用面積約206至297平方呎；一房單位提供50伙，實用面積由369至406平方呎；兩房單位提供14伙，實用面積大約524平方呎；三房連套廁單位提供19伙，實用面積由821至1,012平方呎。