撤辣後樓市成交、金額齊漲逾七成　惟利嘉閣料港全年樓價跌8%

利嘉閣今日（13日）舉行2024上半年私宅市道回顧及下半年趨勢前瞻，指出撤辣後樓市量價齊升，料上半年整體私宅市場錄逾2.64萬宗買賣登記，涉及登記總金額料達2,433億元，分別急漲75%及74%。不過利嘉閣總裁廖偉強表示，展望下半年樓市短期必然面臨壓力，主要受高息環境影響及發展商貨尾盤堆積消化購買力，令樓價受壓，直言「香港全年樓價一定會跌8%」，最高跌幅或高達10%。



私宅登記與租金齊升

整體私宅登記方面，利嘉閣地產董事徐志華指，截至今年6月11日，中小型私宅登記錄23,013宗，金額約2,113.62億元，料上半年最終可達26,409宗及2,433.14億元，對比2去年下半年將分別上升75%及74%。租金方面，因專才及內地生等，中小型住宅上半年年租金料升3%，而豪宅租金料升1.8%。

一手私宅登記倍升 創近五個半年度新高

而一手私宅登記方面，徐志華表示，受益於撤辣後發展商推出低價推盤策略，吸引之前被鎖起的購買力大舉入市。截至今年6月11日，一手私宅登記數據錄8,605宗，預期整個上半年最終可錄9,068宗，並較去年下半年大增1.2倍。料今年上半年一手成交總值將大升至約1,133.01億元，更是重回千億元水平之上。徐志華稱，上半年一手私宅買賣登記將創近五個半年度的新高，且成交總值亦成為近五個半年度最多。

利嘉閣地產總裁廖偉強。

二手買賣低位大反彈

至於二手私宅市場方面，截至6月11日二手私宅登記量錄得14,408宗，料上半年最終可錄17,341宗，將較去年下半年急增逾58%，重返至貼近去年上半年的水平。而登記總值料達1,300.13億元，將較去年下半年的939.63億元增加38%。徐志華指，撤辣後發展商持續以低價推銷新盤，搶佔二手市場客源，購買力被消化後，整體樓價由谷底反彈兩月後再度回軟。

廖偉強：下半年樓市短期必然面對壓力

展望下半年住宅市場，利嘉閣地產總裁廖偉強指，下半年香港樓市短期必然面對壓力，料面臨四個不利因素，分別是發展商逾2.3萬伙貨尾盤囤積、商家沽樓套現生意資金、息口高市民不願入市及銀行收緊按揭，基於此廖表示，「香港全年樓價一定會跌8%」。但反而租賃市場向好，在專才及留學生抵港潮下，料中小型住宅租金再漲3%，全年預計至少升6%，而豪宅租金料升1.5%，全年升近3.5%。

至於集團部署方面，廖偉強表示，集團業績接近九億，創2019下半年至今的歷史新高。現時利嘉閣分行數目為190間，員工2200人，未來暫不再開分行。