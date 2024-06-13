新港人FULL PAY逾二千萬買樓送兒子　任性原因致極速賣樓蝕百萬！

中原領先指數（CCL）見8年低位，同時亦跌穿撤辣前水平，部分撤辣前入市業主都要「蝕住走」。市場新近錄一宗怪異成交，紅磡海逸豪園業主於撤辣前因睇好樓市，FULL PAY買樓予家人作自住用途，惟買入後家人「唔鍾意」單位，最終不足一個月沽出單位，帳面蝕逾一球。



市場消息指，成交單位為紅磡海逸豪園18座高層B室，實用面積1,100平方呎，屬於四房間隔，外望開揚維港海景，原業主早前以2,380萬元叫價放盤，惟樓價回落，只能調低叫價，新近以1,918萬元沽出單位，呎價17,436元。

2月份買入價2025萬 持貨四個月蝕107萬沽

據了解，原業主為新香港人，早於今年2月初政府尚未宣布樓市撤辣時，睇好樓市於是FULL PAY 以2,025萬元買入單位，上述成交於今年5月完成，即原業主持貨近4個月帳面蝕107萬元離場，單位期內貶值5.28%。

紅磡海逸豪園。（陳蕾蕾攝）

FULL PAY買畀兒子 惟唔鍾意單位 最終損手離場

消息指，原業主睇好樓市，故買入單位予兒子居住，惟「入手」後家人「唔鍾意」單位，最終只能再次推出市場求售。

該單位屬優質單位，在2月初未撤辣前以比市場價低水入市，儘管樓市在撤辣後曾有一度反彈，但以現今樓價水平作比較，當時買入價仍屬高位，故是次成交最終以「損手」離場。