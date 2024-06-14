沙田小瀝源住宅地今招標　中原張競達下調估值17%至每呎5000元

沙田小瀝源源順圍住宅用地今日（14日）起招標於至7月12日截標。中原測量師行執行董事張競達指出，因應目前市況下調每呎樓面地價，由原先預計的6,000元下調至5,000元，調低約17%，地價估值約7.8億元。



中原測量師行執行董事張競達表示，樓市2月全面撤辣後，由興奮期進入平穩期，近期一手市場交投理想，相信發展商對後市看法正面，但現時息口仍高企，建築成本亦高，樓價仍處於調整期，均影響發展商投地意欲及取態，加上貨尾量仍然高企，料出價亦會較為保守，是次推出的沙田小瀝源住宅地，位於沙田第一城附近，地皮規模較細，預計可提供約280伙。

下調每呎樓面地價17%至5000元

另外，地皮周邊發展成熟，配套完善，亦鄰近鐵路站，加上區內少有新供應，料可吸引發展商投地。不過因應市況，張競達由原先預計的每呎樓面地價由6,000元下調至5,000元，調低約17%，地價估值約7.8億元。

沙田小瀝源源順圍住宅用地。

需建長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所

沙田市地段第623號的地盤面積約26,103平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途。最高樓面面積為156,619平方呎。

買方需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積。