超長租約！德勤中國太古廣場辦公室續租十年　新租約加入綠色條款

德勤中國與太古地產宣佈，雙方簽署了為期10年的租務協議，德勤將續租其位於太古廣場一座的香港辦公室。



德勤中國為太古廣場項目中最大的辦公樓租戶，自2006年起承租太古廣場一座35樓至40樓的高層辧公樓，共約125,200平方呎，佔整座辦公樓總樓面面積約兩成。

2006年起承租、涉及樓面12.52萬呎

德勤中國在香港設有4個辦公室，而位於太古廣場一座的主要辦事處匯集了德勤前線業務部門，包括審計及鑒證、稅務與商務諮詢，以及諮詢業務。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

太古CEO彭國邦：繼續投資 確保香港保持競爭力

太古地產行政總裁彭國邦表示，在太古地產港幣一千億元投資計劃下，積極強化及擴展包括太古廣場在內的核心物業，以支持香港的長遠發展。香港具備作為國際金融中心的各項要素，加上大灣區帶來的機遇，集團對香港保持長期繁榮充滿信心。集團將繼續投資發展如太古廣場及太古坊等世界級商業項目，確保香港保持競爭力。

德勤中國曾順福：員工人數逾3000人

德勤中國首席執行官曾順福表示，作為立足本土、連接全球的專業服務機構，一直致力於發展香港業務，而香港亦是德勤中國的三大辦事處之一。半個多世紀以來，集團與香港共同成長。員工人數亦由近20年前遷入太古廣場一座時的約1,600人，增至現時的逾3,000 人。

左起德勤中國首席執行官曾順福、太古地產行政總裁彭國邦。

德勤是首批參與太古地產推出的「環境績效約章」計劃的租戶之一。該計劃為太古地產辦公樓租戶而設，旨在協助租戶將可持續發展實踐融入辦公室日常營運，並通過專屬平台為租戶提供減少耗電量、耗水量和減廢等各種智能解決方案。

此外，來自太古地產的技術和可持續發展專業人員也會不斷向參與計劃的租戶提供支援，以及提供機會讓租戶們分享相關經驗。為深化與太古地產在環境、社會和企業管治方面的合作，德勤中國亦在其新租約中加入了綠色條款。