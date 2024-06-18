居屋業主企硬9個月唔減價　終「跪低」狠劈115萬　廿年賺四球離場

二手市場交投轉淡，有居屋業主不得不減價沽貨，即使當初企硬9個月唔減價，最終仍要「跪低」狠劈115萬元，以自由巿場545萬元易手。不過，由於單位於早年買入，持貨20年仍帳賺逾四球離場。



世紀21物業分行經理魏仕良表示，是次成交為將軍澳廣明苑廣盈閣（E座）中層2室，實用面積601平方呎，屬三房間隔，單位望內園景附有企理裝修。

將軍澳廣明苑。（資料圖片）

企硬9個月唔減價 終「跪低」狠劈115萬沽

據知，原業主於去年9月於自由巿場以660萬元叫價放盤，期間一直企硬唔減價，堅持以660萬元叫價放盤。放盤9個月後終獲區內買家洽購，最終一口價狠劈115萬元或17.4%，以545萬元易手，呎價為9,068元。

至於，原業主於2004年以連補地價143萬元入市，持貨20年，是次轉手帳面獲利402萬元，單位期間升值2.8倍。