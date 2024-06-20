洪水橋#LYOS限量推售4伙複式戶　入場價1224萬起　另飛揚部署加推

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS昨日（19日）上載新一份價單，提供7伙複式戶，並同日上載新一份銷售安排，訂於周日（22日）限量發售4伙，入場單位由1,224萬元起。另外，長實屯門飛揚同日沽出兩伙一房戶，發展商表示正積極考慮加推新價單。



新一份6號價單提供7伙複式戶，單位由複式A座至複式D座不等，價單售價由1,233.2萬元至1,332.5萬元，價單呎價由15,300至17,127元。當中，複式B座3號單位則上調售價，單位實用面積為778平方呎，售價由原先的1,302.6萬元升至1,332.5萬元，而上述單位亦包括在新一份銷售安排當中。

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS。

限量推售4伙複式戶 入場價1224萬起

至於新一份銷售安排提供4伙複式戶，分別為複式B座2及3號單位、複式C座15號單位，以及複式D座32號單位。4伙單位價單售價由1,261.6萬元至1,332.5萬元，價單呎價由16,010至17,127元。

當中，入場單位為複式D座32號單位，實用面積為788平方呎，附有24平方呎平台、362平方呎花園、以及306平方呎天台。單位價單售價為1261.6萬元，扣除最高3%折扣後，折實入場價由1,224萬元起，呎價由15,529.7元。

飛揚部署本周加推 項目本月暫沽出15伙、套現6200萬

另外，屯門飛揚第一期昨日亦錄兩宗成交，分別為第1座3樓D室，實用面積282平方呎，成交價348.8萬元，呎價12,369元。以及，第1座20樓G室，實用面積284平方呎，成交價347.8萬元，呎價12,246元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，發展項目第一期於本月推出28伙單位，至今已售出15伙，套現逾6,200萬元，當中向南的優質單位極之受用家歡迎，現已所餘無幾，發展商正積極考慮本週內再度加推一批向南戶應市，準買家要密切留意。