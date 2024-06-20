死場「渣都冇得剩」　銅鑼廣場劏舖8萬有交易　十九年蒸發94%

死場劏舖一蝕再蝕，繼城市金庫劏舖錄得10萬元成交，帳蝕93%後，市場再錄一宗死場劏舖勁蝕成交。核心零售區「死場」銅鑼廣場一樓一個舖位新近以8萬元成交，原業主於2005年以138.46萬元買入舖位，持貨19年帳面勁蝕近130萬元，或約94%。



成交呎價僅約1600元

上述舖位為銅鑼灣糖街1號銅鑼灣商業大廈的基座商場銅鑼廣場1樓86室舖，舖位面積50平方呎。舖位於近日以8萬元成交予盛威國際實業有限公司（ABLE MAX INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED），成交呎價僅約1,600元。

2005年買入價138.46萬

據了解，原業主為姓謝及姓梁，兩位業主早於2005年以138.46萬元買入舖位。如以是次成交價計，即原業主持有舖位近19年帳面勁蝕近130萬元，或94.22%。

銅鑼廣場1樓舖位圖則。紅點舖位1樓86室舖，面積50平方呎，大幅蝕讓約94%。（資料圖片）

3月曾有同層劏舖勁蝕 創下歷來最大蝕讓紀錄

翻查近期成交紀錄，當時銅鑼廣場都有大蝕讓個案。成交劏舖為銅鑼廣場1樓81號舖，面積約30平方呎，在3月初以8萬元沽出予一位姓陳的買家，成交呎價約2,667元。

至於原業主姓何，早於2005年以約186.2萬元買入該樓上舖，是次轉售舖位帳面勁蝕約96%，過去19年價值蒸發178.2萬元。

↓銅鑼廣場1樓81號舖↓

尹姓資深炒家早年買入基座商場再拆售

據了解，上述銅鑼廣場現為人流極少的死場、劏房，早年由資深炒家「劏場大王」尹柏權，於2004年底以2億元購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後在2005年初推出拆售，當時推出1樓及2樓兩層合共206個劏舖，當時入場費僅數十萬元起，呎價約3萬元，並提供首兩年每年高達7厘的租金回報保證，因此吸引不少小投資者入市。早年拆售時每個舖位售價約200萬元，估計套現高達約4億元。

不過該商場拆售後，整個商場欠缺宣傳、管理不善，最終淪為十室九空的「死場」。