麒豐資本觀塘商廈「泓傲」開賣　高層海景戶4716萬沽、呎價8800元

由莎莎太子爺郭浩泉等人組成的房地產基金麒豐資本，旗下觀塘鴻圖道32號商廈重建項目泓傲，錄得首宗成交個案。市場消息指出，該廈32樓全層連同命名權及廣告牌位，一併沽出，成交呎價約8,800元，作價約4,716.8萬元。



10樓以下為商舖、樓上為寫字樓

據代理資料，上述商廈重建項目泓傲近日推出市場部署銷售，並已開放預約參觀。該項目樓高35層，其中地下至10樓為商舖用途，面積最約1,689至全層最大約10,579平方呎。至於11樓至35樓為寫字樓用途，寫字樓每層提供約7個單位，單位面積介乎799至全層約6,542平方呎。

↓↓泓傲28樓現場環境↓↓

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本地用家斥4716萬買高層32樓全層

而項目首宗成交為32樓全層戶，面積約5,360平方呎，作價作價約4,716.8萬元，成交呎價約8,800元。由於位處高層，因此享有開揚海景。

麒豐資本創辦合夥人兼投資總監洪英偉回覆《香港01》表示，上述首宗成交由本地企業買入，料作自用。又指目前項目已推出銷售，惟暫時只讓VIP大手客優先揀選，7月份會再作進一步推廣，接受買家散買單位。

觀塘鴻圖道32號商廈重建項目泓傲提供171個單位，目前已沽出的32樓全層涉及7個單位，項目尚餘164個單位待售。

↓↓觀塘鴻圖道32號商廈重建項目泓傲↓↓