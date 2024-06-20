中半山Branksome Crest天池屋2.5億沽 呢位富豪都係業主
撰文：蔡偉南
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港島區豪宅再有大額成交個案。代理消息指出，中半山豪宅Branksome Crest一伙極高層A室，新近以2.5億元沽，成交呎價高達78,369元，原業主持貨約14年，帳面升值兩成。
上述成交單位為Branksome Crest極高層單位，實用面積3,190平方呎，附設平台及泳池，面積約862平方呎，享有全維港海景，最新連同3個車位以2.5億元賣出。
上手2020年買入價2.03億
原業主早於2010年3月以2.03億元買入該豪宅，持貨14年帳面賺約4,700萬元或23%。此外，該單位早年曾經由已故賭王何鴻燊女兒何超雄所持有，直至2010年以2.03億元轉售予一間公司。
阿里巴巴馬雲為同廈業主
值得留意，中半山豪宅Branksome Crest向來有不少名人富豪業主，如大廈另一極高層戶業主為阿里巴巴創辦人馬雲。馬雲早於2007年以2.82億元購入，實用面積4,703平方呎，呎價高達59,962萬元，當時創了亞洲分層豪宅呎價新高紀錄。
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