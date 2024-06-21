撤辣失效｜荃灣中心一房再穿300萬　造價重返2月份　呎價一萬有找

二手市場交投轉淡，荃灣中心有收租業主以298.5萬元沽出一房戶，造價重返今年2月份時水平。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心4座中層H室，實用面積324平方呎，屬一房間隔。單位過去十多年用作投資收租。

業主最初以300萬元叫價放盤，上手租客於在兩日前搬出，近日終以298.5萬沽出，呎價9,213元。至於新買家為上車客，因見單位低價放盤，即睇即議價入市。

荃灣中心。

造價跌穿300萬元 重返2月份水平

鍾家豪續指，荃灣中心對上一宗300萬元以下成交要追溯至於今年2月，於撤辣時已極速沽清。直至3月底至4月初同類急升至340萬元，反映今次單位造價已重返2月份時水平。

持貨14年 轉手賺逾152萬

據知，原業主於2010年以146萬元購入上述單位，持貨14年，是次轉手帳面賺152.5萬元，單位期內升值逾倍。鍾家豪又指，目前荃灣中心約50個二手放盤，當中4個叫價低於300萬元。