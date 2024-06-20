屯門NOVO LAND 3B期周六賣160伙　截收逾5332票、超購32倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期落實本周六（22日）首輪銷售160伙單位，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。該盤今日截票，最終接獲共5,332票，超額32.3倍。其中16票為代理入票。



周六賣160伙 入場費298.77萬

本周六（22日）首輪銷售160伙單位，涵蓋2開放式、39伙一房、95伙兩房、24伙三房，折實售價由298.77萬元至846萬元，折實呎價由11,102元至12,796元，折實均價11,854元，市值9.5億元。