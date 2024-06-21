九龍灣德福花園兩房放盤七年　終劈價逾兩球甩手、帳賺144萬離場

近期發展商積極低價推新盤，搶佔二手市場客源，部分業主劈價求售，套現離場。九龍灣德福花園有兩房戶業主，早於2018年推出放盤，當時叫價800萬元，不過放盤接近七年無果，終需劈價逾兩球離場，以560萬元成交，平均呎價10,409元。



美聯物業分行經理徐廣森表示，成交單位為九龍灣德福花園H座中層10室，實用面積約538平方呎，屬兩房間隔，外望內園景。

↓↓九龍灣德福花園H座中層10室↓↓

劈價兩球獲買家承接

據悉，原業主於2017年叫價800萬元放盤，未獲買家承接。近期隨市況減價至620萬元，單位累積減價逾兩球，而獲區內客洽詢。買家心儀屋苑價錢相宜，故睇樓兩次後，經議價以560萬元承接，折合呎價約10,409元。

參考對上一宗相同實用面積單位成交，涉及單位為德福花園C座高層11室，於今年6月8日以518萬元沽出，平均呎價9,628元。

原業主2011年買入價416萬

至於，原業主於2011年11月以416萬元購入單位，持貨約13年，是次轉手帳賺約144萬元，單位升值逾三成。