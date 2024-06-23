收樓後即日租出　元朗雨後兩房月租1.72萬　租客睇中呢兩點承租

租務市場交投暢旺，元朗雨後有兩房業主收樓後，即日獲新租戶1.72萬元承租。 據知，新租客於西九龍上班，因睇中可以用舊樓租金租全新盤及地點交通方便，決定即租單位。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租用成交為元朗雨後高層R室，實用面積454平方呎，屬兩房間隔。業主於今年5月底買入作收租之用，收樓後即日獲承租，以月租1.72萬元租出，呎租37.9元，租金創屋苑兩房單位新高。

有感市區舊樓租金水平可租全新盤 地點交通方便

至於，新租客於西九龍上班，因睇中雨後屬全新樓，而且位於朗屏港鐵站附近交通方便，加上有感同樣租金只能於九龍及港島區租舊樓，故睇樓後即租單位。

據知，業主於今年5月以624.19萬元入市，以是次租金計，單位回報約3.3厘。 王勤學表示，現時雨後暫時未有租盤供應。