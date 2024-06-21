九肚山豪宅蝕讓重災區　三房特色戶蝕「5球」沽　九年間跌價3成

九肚山豪宅再度錄得大幅蝕讓個案。沙田玖瓏山一伙三房特色戶，最新以1,088萬元沽出，呎價10,858元。原業主9年前買入仍要損手545萬元離場，蝕幅超過3成。



中原地產分行資深分區營業經理吳謙成表示，是次成交為玖瓏山傲瓏閣3座地下C室，實用面積1,002平方呎，屬三房套連工人房間隔，單位內籠闊落，連356平方呎花園。

原業主早於2年以1,700萬叫價放盤，其後一直下調售價。單位最新成功以1,088萬元沽出，累劈612萬元，折合呎價10,858元。

↓↓玖瓏山傲瓏閣3座地下C室↓↓

屋苑二手蝕讓成風

資料顯示，屋苑過去一年二手成交僅有一宗為獲利個案，其餘均為蝕讓，蝕幅介乎3%至46%。

原業主於2015年5月以1,635.5萬元購入，持貨9年，是次轉手帳面蝕讓545.5萬元 ，單位期內貶值逾33%。