美聯黃建業：今年樓市「租升價軟」　料全年租金升8%、樓價反跌3%

美聯集團（1200）今日（21日）舉行的股東周年大會，集團主席黃建業表示，財政預算案「撤辣」，成本港樓市轉捩點，當中「磚頭文化」重新抬頭，住宅物業成交急升。不過 ，黃建業預計全年樓市「租升價軟」，全年樓價跌約3%。



黃建業料，今年上半年一手成交9,000宗，按年升逾4成，並創5年同期新高；期內二手成交預計可錄21,600宗，宗數與去年同期相若。總括而言，撤辣後現「四贏」局面。當中包括，「新盤成交急升從而減少積壓庫存令樓價跌幅收窄」、「讓有能力的市民上車換樓」、「住宅交投上升帶動銀行按揭生意增加」；「印花稅因住宅物業成交增加令到庫房收入上升。」

美聯集團主席黃建業。（左四）

下半年樓價跌幅輕微 全年樓價跌約3%

後市方面，黃建業預計全年一手成交可達1.8萬宗，按年升逾7成；二手成交亦按年升18%至約4.2萬宗。不過相較於交投回升，黃建業續指「撤辣」後樓價則未有止跌，僅是跌幅收窄，隨著購買力消化，加上新盤開價進取，個別業主重新減價求售，導致近期樓價跌勢再現。「美聯樓價指數」最新報134.60點，本年迄今樓價跌2.15%，較歷史高位更是下跌約24.1%，換句話說樓價已「蒸發」近四份之一。

他分析樓價未升的主要原因有三，當中包括減息遲遲未有明確的時間表，不單止增加供樓負擔，亦令到資金持續滯留高息投資產品；本港經濟亦未回復至疫前水平行業不景氣影響市民的入市情緒；整體新盤供應仍然高企，現時累積貨尾單位數目仍有21,000伙。

2024年每月一手私宅及二手住宅成交量。（美聯提供）

料全年樓市「租升價軟」

黃建業預期，基於以上三大因素，樓價暫時難有上升空間，惟「撤辣」後樓市最壞時刻已過，住宅物業成交已復常，人口流入更持續帶來新的置業動力，相信可支撐樓價不會大跌。即使今年內未減息，料全年樓價亦僅跌約3%。如果今年樓價再現跌幅，將是自1998年至2002年樓價連跌五年後，首現連續三年樓價續跌的情況。不過，黃建業亦強調，一旦落實年內減息，樓價可能受利好消息的刺激而倒升。

黃建業亦睇好租金走勢，認為極有機會連續3年跑贏樓價。隨著租務旺季重臨，部份內地生來港租樓，加上外來專才持續來港，相信下半年租金有力續升，並吸引不少投資客入市放租，預計全年租金或升8%，亦即是下半年的升幅有望進一步擴大，並出現「租升價軟」的情況。

黃建業預計全年樓市「租升價軟」，全年樓價跌約3%。

建議減收首置人士印花稅

黃建業建議，調低首次置業自住人士的印花稅，由現時成交價300萬元以下的自用物業只需繳付100元印花稅；擴大至500萬元以下，以減輕首置人士入市負擔。