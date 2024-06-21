CCL按周跌0.79%、創14周新低　快將蒸發撤辣後樓價升幅

中原城市領先指數CCL最新報143.38點，按周跌0.79%，創14周新低，是5月30日紅磡THE HADDON公布首張價單當周的市況。撤辣後13周CCL六升八跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。估計6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，2024年上半年CCL暫跌2.60%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受到減息未明，利率仍然高企，銀行收緊按揭，新盤減價搶客等打擊，市場氣氛觀望，影響二手樓市處於拉鋸局面，成交稀疏，整體樓價持續向下調整。



今周CCL創逾7年半(400周)次低，重返2016年10月中時的水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌25.07%，較2023年4月168.40點高位跌14.86%。樓價下調速度較預期緩慢，但短期CCL目標維持140點，現時相差3.38點或2.36%。6月18日長沙灣恒珀公布首張價單30伙，6月20日西營盤尚逸公布首張價單50伙，6月22日屯門NOVO LAND第3B期首輪銷售160伙，對本地二手樓價的影響將於7月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass跌0.61%、創逾7年半次低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.94點，按周跌0.61%。CCL(中小型單位)報142.61點，按周跌0.81%，終止2周連升。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平。CCL(大型單位)報147.28點，按周跌0.65%，處於2017年2月中水平。

四區二升二跌、港島連升3周

四區二升二跌。九龍CCL_Mass報140.88點，按周跌1.30%，指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月初水平。新界西CCL_Mass報133.25點，按周跌1.03%，連跌2周共1.11%，指數於逾7年低位徘徊，重返2017年2月底水平。

港島CCL_Mass報142.53點，按周微升0.06%，連升3周共0.76%，指數仍處於近8年低位，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報154.92點，按周升0.34%，指數在逾7年低位徘徊，重返2017年2月中水平。