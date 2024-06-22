香港競爭力回升難能可貴！　期望物價回調　創造和諧環境

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布《2024年IMD世界競爭力年報》，香港的競爭力排名跳升兩級，從去年全球第7位回升至第5位。這是非常好的評價，具有權威性的報告出自於西方研究學院，證明香港仍然有非凡的魅力。在今天這樣的地緣政治環境下，當西方政客還在努力唱淡香港前景時，西方媒體卻有此等正常合理的評論，實屬非常難得。筆者認為，競爭力回升象徵的意義重大，今後大家對香港前景的看法如何，就不用再多作爭議了。



香港在「經濟表現」方面明顯回升，當中在細項指標排名中，「國際貿易」及「國際投資」分別居第1位和第3位。「政府效率」排名第3位；「營商效率」升四位排第7位；「基礎建設」升四位排第9位，這些都表現非常突出。坦白講，如果不是地緣政治因素影響，香港排名應該會躍進三甲之內。競爭力代表什麼？簡單說也代表有吸引力，港府在2022年底推出的“搶人才、搶企業”策略，吸引了世界各地的高質量人才和優秀企業湧入香港，為香港的經濟發展注入新的活力。作為國際金融中心，擁有比其他城市更好的競爭力和吸引力，自然也更有條件受到投資者青睞。

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未來3年 香港將成為全球最大財富管理中心

國際投資者都很精明，為什麼他們看好香港前景？從資金的流向可見一斑。香港的財富管理業務迅速擴張，目前管理的財富高達2.2萬億美元，僅次於瑞士的2.4萬億美元，全球規模排名第二，也高於新加坡和美國，根據未來走勢預測，在可見的3年時間，香港管理規模將達到3.1萬億美元，超越瑞士成為全球排名第一的財富管理中心。筆者認為，香港近年大力拓展家族辦公室業務，簡單和低的稅制，以及快速的辦理方式使客戶更加喜歡，香港目前的家族辦公室高達2700家，比新加坡多一倍，我們不要妄自菲薄，香港的國際金融中心地位非常牢固。

此外，世界局勢紛亂，戰爭持續不停，某些國家隨意凍結外商資產，也使資金轉移到其他安全地方。香港是國際大都會，擁有獨立司法制度，行駛普通法法律，保障私人產權，社會治安良好，資金能夠自由進出等等；而且香港作為面向世界的南大門，背靠祖國龐大經濟市場，可謂商機處處，自然也深受全球投資者歡迎。說了這麼多香港的優點，那麼香港的缺點又在哪裏呢？

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物價因匯率上漲 房價跟經濟回調

缺點就是價格競爭力較差，原因當然是樓價和物價貴，生活成本高。這一點歷來都是香港的缺陷，總是不斷遭人話柄，如果要問如何可以改善，其實大家都在努力中。包括港府的房屋政策，為了壓抑房價上漲，寧願犧牲部分出售土地的收入，以及減少徵收物業印花稅，港府長期實施捆綁樓市交投的各項加徵印花稅措施，使物業市場長年處於低迷狀態；為了讓基層民眾能夠盡快分配到公營房屋，找到所謂的「幸福感」，房屋政策出現重大改變，如土地規劃將7成的土地用來興建公屋，只有3成土地用作私人住宅和商業發展。縱使香港近年樓價急挫，土地拍賣乏人問津，庫房入不敷支，港府仍然動用公帑，大量高價收購私人農地作各項規劃發展。以上種種，為的就是要壓低香港房屋價格，減低生活成本，盡快將經濟搞起來。

至於其他物價的漲幅，源於結構性問題，也可以說是匯率問題。香港貨幣與美元掛鉤，全世界減息降準，唯有美元持續強勢，香港的物價自然相對偏高。因此，盡管港府努力拓展各項旅遊措施，遊客大量增加，但是他們的消費模式依然偏向於「深度遊」。樓價方面，大家反而可以放心，今年就不會再上漲了，住宅是一個平穩的市場，工商舖市場卻非常嚴峻，連行政長官李家超也公開表示，外圍政治影響香港經濟，這一點或許就反映在寫字樓巿場上。不過有弊也有利，寫字樓價格下跌讓香港的競爭力有所提升，也出現投資者趁低吸納的良機。

近期有網民提出批評，指筆者身為地產界人士，總是希望大眾入市買樓，從而推升樓價從中獲利等。此等言論差矣，如果有留意筆者文章，便知道我近幾年並非看好樓市，反而經常提醒大家入市要僅慎，即使有自住需要，也應該量力而為。作為地產評論員，也是資深投資者，筆者重申並非住宅炒家，願意忠於事實，期望香港房價能夠有所回調，物價也有所下降，競爭力能夠進一步提升，讓香港變得更加和諧美好。

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【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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