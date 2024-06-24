莎莎郭氏家族九肚沙田豪宅澐灃、澐瀚急散貨　個別洋房劈價三成沽

由永泰（0369）及萬泰牽頭發展，再引入莎莎（0178）主席郭少明及百老匯電器老闆李子良合作的沙田九肚山澐灃及澐瀚，當中由莎莎主席郭少明持有的個別洋房，近日劈價近三成沽出，並以5%超高佣金吸引地產代理推售。



據地產代理表示，上述兩個豪宅項目曾引入多方人馬合作發展， 但莎莎及百老匯電器因為銷售策略出現分岐，終以分貨形式各自持有項目餘貨單位。惟由莎莎郭氏家族持有的16伙單位近日大幅減價散貨。

出租多年不受一手例規管 洋房劈價三成4700萬沽

據代理所指，因於該批單位出租多年，故可以自由買賣，不受一手條例規管。當中澐灃雙號A屋，實用面積2,969平方呎，屬四房四套間隔，連約386平方園花園及637平方呎天台，及282平方呎停車位。據知，單位最初意向價為6,586萬，近日累劈1,886萬元或28.6%，以約4,700萬元售出。

洋房業主改由莎莎郭少明旗下公司持有

資料顯示，上述物業原業主為一手發展商旗下的MEGA ISLAND (HK) LIMITED，公司董事包括永泰及萬泰兩家發展的高層，同時亦有莎莎郭少明、百老匯電器老闆李子良。

不過該公司早前已經由相關成員自願清盤。目前物業轉由MODERN SINO INVESTMENTS LIMITED持有，其公司董事只有莎莎郭少明及其太太郭羅桂珍，意味該兩盤部份物業已完成分貨，交由郭少明等持有。

沙田九肚山澐瀚。(資料圖片)

至於澐瀚5座高層A室，實用面積1,575平方呎，原本意向價3,500萬元放盤，近日下調至2,527.5萬元求售，呎價約1.6萬元，減幅約28%。

5%高佣金吸引地產代理推售

據資料顯示，目前莎莎郭氏家族於澐灃及澐瀚共持有16伙，按定價計總市價約5億元。另外，又以5%高佣金吸引地產代理推售，較一般1%的二手買賣佣金為高。