周末新盤錄159宗　屯門NOVO LAND首輪沽138伙　長沙灣恒珀食白果

周末有大型新盤銷售，帶動一手交投。過去兩日（22、23日）新盤錄得159宗成交，較上周的46宗上升約2.5倍。當中屯門NOVO LAND 3B期於周六進行首輪160伙銷售，即日沽出138伙，佔可售單位約86%。至於恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產、位於長沙灣昌華街1號恒珀於周六亦首輪推售30伙，至今依然未錄成交「食白果」。



屯門NOVO LAND首輪沽138伙、佔首批約86%

新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期於周六首輪銷售160伙，即日沽出138伙，佔可售單位約86%。當中600平方呎以下的三房單位、開放式及一房單位已全數沽清，只餘少量2房及600平方呎以上的3房單位待售。

銷售當日共錄得9組大手客，每組皆購入2伙單位。而最大手客則購入了2個兩房單位，斥資超過1,160萬元。項目其後於周日再沽出3伙，周末兩日合共累沽141伙。

發展商表示，現場向隅客衆多，短期内會再次公佈銷售安排。而集團今年上半年物業銷售金額料約150億元，本財政年度原定230億元銷售目標已超額完成。

長沙灣恒珀首推30伙捧蛋

恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產、位於長沙灣昌華街1號恒珀於周六亦首輪推售30伙，單位戶型涵蓋一房至兩房，折實均價18,348元，折實入場價501.02萬元起。不過根據成交記錄冊顯示，項目至今未有錄得成交。

何文田瑜一．天海單日沽4伙

由華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海，於周六售出4伙，單日吸金逾3,000萬元。售出的單位均位處第IB座B室，為實用面積333平方呎的一房戶型，成交價由736.93萬至763.98萬元，折實呎價由22,130至22,942元。據悉，買家主要為內地專才及本地用家。

發展商表示，整個瑜一系列由推售至今已累售462伙，套現約79.5億元。

元朗雨後兩日累沽5伙

星星地產 (1560) 旗下元朗現樓盤雨後上周提價更新多張價單後，於周六單日連沽3伙，套現2340.3萬元。單位包括2伙實用面積474平方呎的兩房戶型及1伙實用面積717平方呎的三房戶，成交價640.2萬至1,028.2萬元，折實呎價由13,506至14,340元。項目其後於周日再沽2伙，即周末兩日合共錄得5宗成交。