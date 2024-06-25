新地屯門NOVO LAND周五次輪推售118伙　同步招標38伙特色戶

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期上載銷售安排第2號，將於周五（6月28）進行次輪銷售共156伙，當中118伙以價單形式推售，另有38伙特色單位以招標形式發售。以價單形式推售的單位涵蓋10個開放式單位、27個1房單位、49個2房單位及32個3房單位。



以價單形式發售的單位即供折實售價由299.37萬至843.79萬元，即供折實呎價由11,079至12,724元。該批單位以定價計市值逾7億元。

項目將於本周五（6月28日） 下午7時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A組買家須購入最少購買1伙3房單位，或2伙至6伙其他戶型單位；B組買家可購入1至4伙單位。並將於本周五（6月28日）下午一時正截止接收購樓意向登記。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）