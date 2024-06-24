雅居樂龍圃別墅准建2.5萬呎住宅　新地安達臣道商業地建4層高商場

屋宇署今日（24日）公布四月共批出13份建築圖則，其中港島5份、九龍4份及新界4份。上述批出的圖則包括6項住宅及商住發展、3項商業發展、1項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。



雅居樂龍圃別墅獲批 可重建2.5萬呎住宅

當中，由雅居樂以底價9.66億元統一業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅獲批圖則，可興建1幢四層高住宅，涉及約25,340平方呎樓面。

另外港島區方面，本地房地產投資基金麒豐資本、位於舂磡角道54號亦獲批可發展為1幢三層高獨立屋，7,433平方呎樓面。而位於東半山白建時道41至45號，亦獲批可發展1幢五層高分層住宅，涉及約9,540平方呎樓面。

九龍塘義本道6號龍圃別墅。

新地安達臣道商業地 獲批發展四層高商場

商用物業方面，由新地（0016）於2022年以2.96億元投得的觀塘安達臣道商業地亦獲批可發展1幢四層高商場，涉及約10.5萬平方呎樓面。新地副董事總經理雷霆曾表示，將興建中等檔次民生商場，預計總投資額約10億元。