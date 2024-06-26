置地31億升級置地廣場、為期三年　一眾奢侈品牌租戶額外投資47億

置地公司今日（26日）宣佈啓動「Tomorrow's CENTRAL」項目，將投資逾31億元，全面擴建及升級旗下置地廣場零售物業組合。此外，置地廣場多家現有奢侈品牌租戶，亦將額外投資約47億元於項目中設計與打造嶄新體驗。項目整體為期三年，第一期工程將於2024年第3季度開始。



集團計劃於置地廣場打造十座多層式品牌之家旗艦地標（Maison destinations），以締造本港以至全球獨有的奢侈品零售體驗。落成後的品牌之家旗艦地標將成為個別品牌全球最大門市之一。

工程分階段進行 期間廣場將如常營運

項目將有助集團進一步拓展在亞太奢侈品零售市場所佔份額，並進一步鞏固其領導地位。項目亦將重新規劃置地廣場的零售空間，加強集團的中環物業組合之間的連繫、優化人流動線和營造舒適的購物環境。另外，項目相關工程將分階段進行，在此期間置地廣場將如常營運。

置地控股有限公司行政總裁史米高（左二）

置地CEO：改造項目可進一步鞏固置地廣場地位

置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）表示，置地公司與奢侈品牌租戶的戰略性投資，不僅印證了中環作為香港商業和零售中心的重要地位，更體現了我們對香港一直作為國際金融中心地位抱有堅決信心。

他相信，是次改造置地廣場項目可進一步鞏固置地中環物業組合作為全球最具吸引力的時尚生活和工作地點之一。

置地廣場中庭。

置地公司流動資金242億元 另拍賣行蘇富比7月落戶置地

置地公司今次項目的資本支出將以3年支付。截至2024年3月31日，集團的負債比率為16%，可動用流動資金（包括現金和未使用的借貸額度）為約242億元。雖然在升級期間租金收入會暫且稍為減少，但集團預期該項投資可於日後帶來更強勁的租戶銷售和零售收入增長。

同時，置地公司將與拍賣行蘇富比合作，將藝術鑑賞升華至沉浸式體驗。蘇富比預計於今年7月在置地遮打設置的2.4萬平方呎旗艦藝廊。

財政司副司長黃偉綸置地公司行政總裁史米高（Michael Smith）

財政司副司長黃偉綸：項目可令本港GDP增長、提供就業機會

財政司副司長黃偉綸表示，置地公司今日公佈的項目對香港影響深遠，不只能夠幫助本港GDP增長，同時提供就業機會。項目反映到置地公司對香港的支持，以及對長遠經濟的信心，政府同樣有這個樂觀睇法。

指出今年將會有多達210項盛事舉行，預計本港帶來逾170萬訪客，以及72億元消費額。而今年頭5個月抵港旅客已有78%增長，預計今年抵港旅客可達4,600萬人，即比上年按年增加1,200萬人。