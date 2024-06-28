單位車位齊蝕！莎莎郭浩泉再沽西半山敦皓車位　累蝕158萬離場

樓市走勢未明，名人持續抛售物業。莎莎國際（0178）主席郭少明幼子郭浩泉，繼早前蝕沽西半山敦皓三房單位後，最新再以300萬元蝕讓價售出2個車位，帳面蝕讓138萬元離場。



市場消息指，上述車位為敦皓停車場1樓單號私家車位，及一個電單車車位，最新以300萬元轉手。郭浩泉於2016年分別以418萬元及20萬元購入2個車位，持貨8年易手帳面蝕讓138萬元。

資料顯示，屋苑對上一宗二手車位成交於今年3月促成，為同層雙號車位，成交價300萬元。據悉原業主同為郭浩泉，該成交帳面蝕讓20萬元。即郭浩泉近日接連放售車位累計蝕讓158萬元。

蝕沽同屋苑三房戶、九肚山豪宅劈價放售

莎莎郭氏家族近期動作頻密，郭浩泉於4月時曾以3600萬元蝕沽西半山敦皓三房，帳面虧損452萬元。

而由郭少明持有的沙田九肚山澐灃及澐瀚洋房亦於近日劈價近三成散貨，更以5%高佣金吸引地產代理推售。