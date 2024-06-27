「歡場屠夫」凶宅同層233萬沽 、重返2012年價　仲平過事故單位！

市場有凶宅同層戶以低價成交。沙田河畔花園「歡場屠夫」案的凶宅同層戶最新以低市價232.5萬元沽出，呎價約9,607元，造價不但重返2012年水平之餘，更較事故單位平逾2成。



市場消息指，該單位為河畔花園D座中層戶，實用面積242平方呎，兩房間隔。單位最新成交價為232.5萬元，折合呎價9,607元，造價重回2012年水平。

沙田上車屋苑河畔花園。

低事故單位2成平賣

資料顯示，屋苑近期同類單位造價由300萬至390萬元不等，即是次成交較市價低22%至40%。而事故單位曾於2021年以298萬元易手，呎價11,098元。可見是次成交價較事故單位再低65萬元，相差幅度約22%。

原業主於2004年以約77萬元買入單位，持貨20年現轉手帳面獲利155.5萬元，單位升值2倍。

同層單位不獲銀行即時估價

「歡場屠夫案」為1997年轟動全港的凶案，當時一名夜總會女子於涉事單位內被殺害，再以木箱藏屍棄於城門河。自事發後屋苑同層單位價格一直大受影響，各銀行亦不為同層單位提供即時網上物業估價服務。