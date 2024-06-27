蝕讓重災區｜沙田6月29宗蝕讓　按月增八成　第一城三房5年輸兩成

二手市場續以蝕讓為主，據《香港01》統計，蝕讓重災區沙田本月暫錄至少29宗蝕讓成交，宗數較上月增加逾八成。其中藍籌屋苑沙田第一城三房業主持貨5年，帳面蝕讓175萬元離場，同區帝堡城亦有高層兩房735萬元蝕沽。



世紀21分行經理楊麗娟表示，是次成交為沙田第一城16座高層F室，實用面積451平方呎，屬三房間隔，座向西南望河景。單位最初以690萬元叫價放盤，2個月後累劈82萬元或約12%，以608萬元成交，呎價13,481元。

沙田第一城劈價82萬

據知，原業主於2019年9月以783萬元入市，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓175萬元，單位期內貶值22%。

沙田第一城。

沙田帝堡城高層兩房735萬蝕沽

世紀21分行高級分行經理袁麗詩表示，沙田帝堡城新近以735萬元沽高層兩房，涉及為1座D室，實用面積580平方呎，座向正南望園景。單位最初以750萬元叫價放盤，2個月後獲買家以735萬元承接，呎價12,672元。

據了解，原業主於2021年6月以879萬元購入上址，持貨3年，次轉手帳面蝕讓144萬元，單位期內貶值16%。