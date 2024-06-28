移民業主數月連沽兩伙　愉景新城兩房620萬沽　9年升逾八成｜多圖

二手市場疲弱，有業主為移民於數個月內連沽兩伙，新近以620萬元沽愉景新城兩房單位，持貨9年轉手，帳面大賺282萬元離場。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城7座高層F室，實用面積485平方呎，屬兩房間隔。據知，原業主因準備移民，早前已放售其中一伙物業，是次單位曾用作收租用， 該租客於上月搬走後業主以668萬元叫價放盤，單位新近以620萬元沽出，呎價12,784元。⁠

↓↓愉景新城7座高層F室↓↓

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持貨9年 轉手帳賺282萬

至於新買家為外區上車客，睇樓約三星期後因鍾情鍾情愉景新城基座有大型商場，以及有天橋連接港鐵站，故睇樓後即時議價。

據知，原業主於2011年9月以338萬元買入，持貨9年，是次轉手帳面獲利282萬元，單位期內升值近83%。鍾家豪表示，本月荃灣區買賣成交量暫錄約85宗，5月全月錄約98宗成交，雖成交量相若但平均呎價較5月下跌約2%。